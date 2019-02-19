Кириленко – о Колобкове: "Если бы не фехтование, получили бы хорошего разыгрывающего"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал журналистам о своих ощущениях в преддверии решающих матчей сборной России в отборе на ЧМ-2018 против Болгарии и Финляндии, увидел плюсы в отсутствии нескольких игроков основного состава, а также высказался об уровне баскетбольных навыков министра спорта Павла Колобкова.

– Нам предстоят два важных матча, боевое настроение, и визит министра в данном случае оставляет хорошее впечатление и тоже был очень важным. Ребята чувствуют интерес, надеюсь, это им придаст импульс.

– То, что министр совершил броски – не политкорректность какая-то?

– У него приличные баскетбольные навыки. Играл с ним товарищеские игры и был удивлен, если честно, зная, что специализация у него другая. Может, не профессиональный уровень, но... Если бы не фехтование, мы могли бы получить хорошего разыгрывающего.

– Какие ожидания перед решающими отборочными матчами?

– Будет интересно и сложно. Даже победа в Болгарии не гарантирует выхода. Так что посыл таков, что в обеих играх надо побеждать. Расклады не считаем. И приглашаем всех в Пермь, 24-го там будет огненный матч с нашим прямым конкурентом за путевку на чемпионат мира, Финляндией.

– Перед ответственными матчами столько молодежи в составе...

– Не было счастья, да несчастье помогает. Люди отсутствуют по понятным причинам. Но это уникальная возможность для нас пробовать новичков. Потому что в скором времени лицом сборноц могут быть именно они, Михайловский, Платунов, Фоменко. Надо давать им возможность играть. Мой совет им был – не надо стесняться. Вы попали сюда благодаря собственной игре, и не надо снижать планку и смотреть кому-то в рот на площадке. Да, уважение, пиетет к ветеранам, полотенце там подать. Нормальная история, сам через такое проходил. Дедовщины у нас, конечно, нет, но маленькие такие моменты существуют.

– Министр сказал, что сборная нервничает. А вы волнуетесь?

– Я в принципе по жизни большой оптимист. Призываю всех смотреть с положительной стороны. Да, есть вещи, о которых стоит волноваться. Но мне нравятся присутствие молодых лиц, долгосрочной перспективы. Хотим мы или нет, но после 2020 года многие игроки сборной потихоньку начнут уходить. Нам нужно омолаживать состав. И лица, которые сейчас здесь, будут фасадом команды. Дима Кулагин, Сережа Карасев – через пару лет – это фундамент нынешней сборной. У нас подходит поколение 18-19 лет, которое будет играть уже на этом чемпионате мира. Есть материал, нужно давать шанс.

– К игре с Финляндией есть шанс, что все будут в обойме?

– Ко второму матчу планируем боевой состав из тех, кто возможен, то есть не будет только травмированных. Скорее всего, выпадут три – человека из сегодняшней заявки. Да, есть нынешняя основа, есть люди на долгосрочную перспективу. Но если 18-летний парень будет на площадке лучше 25-летнего, он будет играть. В сборной преобладает спортивный принцип. (Дмитрий Кузнецов)