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Сегодня, 13:31

Кириленко назвал требования МОК безвыходной ситуацией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о требованиях МОК.

«Должно быть четкое решение — да или нет. А сейчас это безвыходная ситуация. Игровые виды спорта уже точно без нас, многое решается в индивидуальных. Конечно, хочется, чтобы спортсмены участвовали в Олимпийских играх и других стартах, но на данный момент это невозможно. Не работают визовые механизмы, будут постоянные провокации, несомненно. Если брать какие-то юношеские соревнования, то я не уверен, что родители сейчас отпустят своего ребенка куда-то в Европу. Пока не будет какого-то разрешения, нужно участвовать в соревнованиях на Востоке, там, где нас хотят видеть. А не там, где для нас закрыты дороги. Я бы рассмотрел переход в Азиатскую конфедерацию баскетбола. Хотя бы в каком-то временном формате. Лучше играть, чем не играть. На сегодня я не вижу ситуации, при которой мы быстро возвращаемся в европейский баскетбол», — приводит слова Кириленко РИА «Новости Спорт».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/kirilenko-1874151348.html
баскетбол
Андрей Кириленко
МОК
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