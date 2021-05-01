Кириленко: «Мозгов усилит баскетбольную сборную»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что центровой Тимофей Мозгов станет серьезным усилением для сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде, если будет здоров и в хорошей форме.

«Конечно, Мозгов может помочь сборной. Когда у тебя есть игрок ростом 216 см с таким опытом, это усиление, если он в кондициях, — сказал Кириленко ТАСС. — У него были серьезные травмы, и поэтому есть определенные сложности. Это больше от него зависит, насколько Тима сумеет быть в отличной форме. Для многих ветеранов, и Мозгов среди них, это будет одна из последних возможностей сыграть за национальную команду и помочь попасть на Олимпиаду».

Олимпийский отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.