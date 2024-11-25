Кириленко мечтает посетить страны Северной Африки

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что мечтает посетить страны Северной Африки.

«Я бы очень хотел побывать в Северной Африке, увидеть Ливию, Тунис, Египет, Марокко. Мне бы очень хотелось проехать по этим странам, увидеть их историческую составляющую, посмотреть Карфаген и другие достопримечательности. Это моя мечта», — цитирует Кириленко ТАСС.

24 ноября сборная России выиграла товарищеский турнир с участием национальных команд Туниса и Ливии.