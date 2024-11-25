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Кириленко о Кубке дружбы: «Для нас сейчас важен любой соперник»

Руслан Минаев
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России на Кубке дружбы.

В первом матче команда Зорана Лукича победила Тунис (81:73 ОТ), во втором — Ливию (108:60).

«Итоги турнира и отзывы мы получили очень позитивные. Они [тунисцы и ливийцы] получили отличную возможность посмотреть нашу страну и сыграть с нами, и для нас любой соперник сейчас важен», — цитирует Кириленко ТАСС.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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