Кириленко готов переизбраться на пост президента РФБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко? готов пойти на второй полноценный срок, сообщают «Известия». В следующие четыре года 39-летний функционер хочет сконцентрироваться на развитии баскетбола 3x3 в регионах и создании базы для сборных.

— Я бы хотел продолжить свою работу во главе РФБ, — отметил Кириленко. — Мне очень это интересно, особенно взаимодействие с регионами, где я обрел много друзей и вижу, что действительно могу помогать им развиваться. Понятно, что мое решение зависит от многих факторов. Например, продолжат ли спонсоры сотрудничество с нами. Сейчас у РФБ прекрасный пул партнеров, и хотелось бы, чтобы он сохранился. Идти на выборы без него очень сложно, потому что я не смогу решить поставленные задачи без определенного финансирования. Плюс сейчас поменялось правительство. Надо понять, как новый министр спорта Олег Матыцин видит развитие баскетбола в стране. Поэтому ближайшие полгода станут решающими. Но, еще раз повторю, у меня есть большое желание сохранить пост президента организации после Токио-2020. Есть много проектов, которые мне бы хотелось довести до ума.