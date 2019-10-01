Иван Ухов: «Куфос знает пару крепких словечек от Мозгова»

Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал, что новички московского клуба приступили к изучению русского языка.

— Да. Коста Куфос уже знает несколько слов: «привет», «спасибо», «пока», «как дела», — цитирует News.ru Ухова. — Базовый набор какой-то знает. Бэйкер тоже осваивает наш язык, здоровается постоянно. Матом пока не ругаются. Хотя Куфос несколько раз говорил, что знает парочку крепких словечек.

— Это его Тимофей Мозгов научил.

— Да, Коста был под влиянием Тимофея (улыбается). От него слышал. Да и так все остальные по одному слову могут, наверное, сказать. Стесняются.