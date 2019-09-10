Источник: Мотовилов близок к переходу в «Локомотив»

Разыгрывающий «Спартака-Приморье» и сборной России Григорий Мотовилов близок к переходу в «Локомотив». Краснодарский клуб давно следит за 21-летним игроком и собирается предложить долгосрочное соглашение, сообщают «Известия». За Мотовилова кубанцы предложат несколько талантливых игроков из своего молодежного проекта.

— Переговоры со «Спартаком-Приморье» находятся в продвинутой стадии, — отметил источник в клубе. — Есть вероятность, что о переходе получится договориться уже на нынешней неделе. Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.

В прошлом сезоне Мотовилов набирал 11,6 очков и делал 2,7 передачи, после чего получил вызов в сборную России.

Мотовилов готов еще год отыграть в Суперлиге