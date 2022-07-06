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Источник: Байден готовит ответ на письмо арестованной в России американской баскетболистки

Иван Шитик
Корреспондент
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Администрация США работает над ответом президента США Джо Байдена арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Ранее американка написала письмо президенту США, в котором призналась, что ее страшит перспектива навсегда остаться в российской тюрьме, и попросила приложить все усилия, чтобы вернуть ее в Штаты.

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В конце июня срок содержания американки под стражей был продлен до 20 декабря.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, победительница женской НБА. Баскетболистка с 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК.

Бриттни Грайнер. «Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Источник: https://rsport.ria.ru/20220706/bayden-1800785797.html
Джо Байден
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Источник: Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки
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