Источник: Байден готовит ответ на письмо арестованной в России американской баскетболистки

Администрация США работает над ответом президента США Джо Байдена арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Ранее американка написала письмо президенту США, в котором призналась, что ее страшит перспектива навсегда остаться в российской тюрьме, и попросила приложить все усилия, чтобы вернуть ее в Штаты.

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В конце июня срок содержания американки под стражей был продлен до 20 декабря.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, победительница женской НБА. Баскетболистка с 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК.