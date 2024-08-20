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Исполком РФБ продлил полномочия Лукича и Ковалева на постах тренеров мужской и женской сборных России

Руслан Минаев
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Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) продлил полномочия главных тренеров мужской и женской сборных России — Зорана Лукича и Александра Ковалева.

«Кандидатура Зорана Лукича была утверждена на четыре года, Александра Ковалева — до конца 2025 года», — говорится в сообщении организации.

Серб Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года. Россиянин Ковалев работает на своем посту с 2019 года.

Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
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