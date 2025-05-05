Баскетбол
5 мая, 17:00

Илья Ермаков впервые прокомментировал свое решение перебраться в NCAA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный молодой талант баскетбольного ЦСКА Илья Ермаков в интервью «СЭ» отметил, что хочет завершить сезон победой в суперлиге.

— Общаетесь ли вы с Эдрианом Воджнаровски (в сентябре прошлого года один из самых влиятельных инсайдеров в истории НБА объявил о завершении карьеры журналиста и перешел на менеджерскую работу в университетском баскетболе. — Прим. «СЭ»), который лично позвал вас в St. Bonaventure Bonnies?

— Да, мы постоянно на связи. Эдриан часто пишет, поздравляет с победами. Мне очень приятно его внимание.

— Как ваш английский? Легко получится адаптироваться, учитывая, что в университете предстоит не только играть, но и учиться?

— По грамматике мой уровень, думаю, С1. В разговорном — B1 или B2. Не хватает практики. Но как говорят, когда ты приезжаешь в языковую среду, то уже через два-три месяца начинаешь говорить свободно.

— Поделитесь предвкушением от нового этапа карьеры?

— Очень жду следующего сезона, чтобы попробовать свои силы на уровне NCAA. Но текущий сезон еще не закончен. Хочу уехать в NCCA с чемпионским титулом в суперлиге. Дай бог, чтобы получилось.

Финальная серия ЦСКА-2 и «Темп-СУМЗ» стартует 5 мая в Ревде.

Илья Ермаков.«Хочу уехать в NCCA с чемпионским титулом в Суперлиге». Интервью Ильи Ермакова
Баскетбол
