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Ермаков о дебюте в сборной: «Распирала гордость, что вышел играть за национальную команду в переполненном «Молоте»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий сборной России и ЦСКА-2 Илья Ермаков в интервью «СЭ» описал свои эмоции от нахождения в национальной команде.

— Вызов на матчи с Тунисом и Ливией был уже вторым для вас. Как отреагировали на первый вызов в сборную летом?

— Это забавная история. Я увидел сообщение о расширенном списке из 25 игроков, но даже не стал искать там свою фамилию. Мне всего 16 лет, национальная сборная — это где-то далеко. Потом мне набирает мама или папа (точно не помню) и говорит, что я попал в этот список. Был в шоке, не поверил. Еще раз открыл материал, и даже подступили слезы счастья. Понятно, что я еще не в окончательном списке, но тренер обратил на меня внимание, труды моей работы окупились. Потом мне говорят: ты едешь на сборы, и для меня это был шок. Смотрю матчи Лиги ВТБ по телевизору, не понимал, как общаться с парнями. Все-таки они старше, гораздо опытнее. Был небольшой страх, что будет дедовщина. Но все приняли очень здорово, были открытыми. Никто не смотрел на мой возраст, общались как со старым другом. Мне удалось чему-то научиться у них, позадавать вопросы. Например, общался с ребятами из «Зенита» о том, насколько тяжело противостоять на тренировках Тренту Фрейзеру. Как он двигается, какие у него фишки, как его правильно держать.

— Когда набрали первые очки в Перми — особые чувства?

— Когда вышел на паркет, то не думал о статистике. Просто распирала гордость, что вышел играть за национальную сборную в переполненном «Молоте», на трибунах шесть-семь тысяч человек. Раньше я не играл при такой большой аудитории. После матча получил много поздравлений. Все писали, что в 17 лет круто дебютировать за сборную, но я понимаю, что почивать на лаврах точно не стоит. Это повод еще больше работать над собой, двигаться дальше.

Илья Ермаков. «Когда узнал о первом вызове в национальную сборную, подступили слезы счастья». Интервью с суперталантом ЦСКА

Сборная России по баскетболу
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