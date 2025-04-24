Илья Ермаков близок к переезду в университет St. Bonaventure

По информации «СЭ», лидер фарм-клуба ЦСКА, один из самых талантливых баскетболистов Старого света Илья Ермаков, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в NCAA и поступит в St. Bonaventure university.

За всю свою историю баскетбольная команда этого университета — St. Bonaventure Bonnies — один раз выходила в «Финал четырех» NCAA. А в «Мартовском безумии» последний раз участвовала в 2021 году. На конец сезона-2024/25 команда котировалась в начале второй сотни рейтинга NCAA. Российский разыгрывающий призван улучшить показатели команды в новом сезоне.

Из наших старых знакомых там учился экс-армеец Дэвид Вантерпул и Джей Ар Бремер («Триумф», «Спартак-Приморье», «Нижний Новгород», «Красные Крылья»). Из легенд мирового баскетбола — первый номер драфта 1970 года и член Зала Славы НБА Боб Ланьер.

В текущем сезоне 17-летний Ермаков дебютировал за национальную сборную и стал ключевым игроком ЦСКА-2. Илья вошел в символическую пятерку Суперлиги-2024/25, в среднем набирая 12,4 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи.

Сейчас фарм-клуб армейцев борется за выход в финал с «Химками». В серии до трех побед счет равный (2-2).