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Игроки, тренерский штаб и сотрудники «Нижнего Новгорода» сдали анализы на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат

12:32
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Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба «Нижний Новгород» сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции. Бригада специалистов, вызванная на тренировочную базу команды, взяла образцы для анализа и отправила их на проверку. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает официальный сайт клуба.

В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование.

Напомним, 11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. В связи с массовым распространением COVID-19 международная федерация баскетбола 12 марта приостановила турниры, проходящие под ее эгидой, в том числе Лигу чемпионов. 13 марта о приостановке сезона объявила Единая лига ВТБ.

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32205

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