Игроки, тренерский штаб и сотрудники «Нижнего Новгорода» сдали анализы на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат

Игроки, тренерский штаб и сотрудники БК «Нижний Новгород» сдали анализы на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат — https://t.co/NL7vIYUyLj



BC Nizhny Novgorod players, coaches and staff have been tested for the coronavirus. COVID-19 is not indicated in our club. pic.twitter.com/l11IMdBOn8