Игроки, тренерский штаб и сотрудники «Нижнего Новгорода» сдали анализы на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат

Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба «Нижний Новгород» сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции. Бригада специалистов, вызванная на тренировочную базу команды, взяла образцы для анализа и отправила их на проверку. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает официальный сайт клуба.

В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование.

Игроки, тренерский штаб и сотрудники БК «Нижний Новгород» сдали анализы на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат — https://t.co/NL7vIYUyLj



BC Nizhny Novgorod players, coaches and staff have been tested for the coronavirus. COVID-19 is not indicated in our club. pic.twitter.com/l11IMdBOn8 — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) March 15, 2020

Напомним, 11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. В связи с массовым распространением COVID-19 международная федерация баскетбола 12 марта приостановила турниры, проходящие под ее эгидой, в том числе Лигу чемпионов. 13 марта о приостановке сезона объявила Единая лига ВТБ.