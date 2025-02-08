Мария Крымова: «Очень горжусь девчонками из МБА»

Игрок столичного МБА-МГУСиТ Мария Крымова в интервью «СЭ» высоко оценила результат своей команды на прошедшем в Екатеринбурге «Финале четырех» Кубка России среди женских команд.

— Как тебе в целом результат МБА по итогам «Финала четырех»?

— Очень крутой результат, в связи со всеми обстоятельствами. Очень горжусь девчонками, они это заслужили. Думаю, это только начало, дальше — больше. Ну и Александр Георгиевич [Дирацуян, главный тренер команды], как сказали комментаторы, просто гений.

— Как ты болела за свою команду?

— У меня смотрела вся семья. Я была одна в своей комнате, потому что моя мама очень громко болеет. Я очень переживала, всю игру за третье место мы переписывались с Викой Черен. И в один голос мы сказали, что игра наша, что мы ее точно не проиграем. Когда время закончилось и мы победили, я была рада, рада за девчонок, для которых этот турнир был первым в их карьере. Круто ощущать такие эмоции. Горжусь ими.

Команда МБА-МГУСиТ завоевала бронзовые медали Кубка России, обыграв в матче за 3-е место сыктывкарскую «Нику-Лузалес» со счетом 66:56. Сама Мария не смогла принять участие в заключительной части турнира из-за травмы ноги.