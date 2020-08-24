«Хочу, чтобы баскетбол был чистым видом спорта». Кириленко назвал главные цели работы РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко, который был переизбран на свой пост, назвал главные проекты в российском баскетболе.

— Хотелось бы поблагодарить наши регионы, которые поддержали меня, — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24». — Поддержали уверенно, что тоже очень важно, когда практически 90 процентов верит в то направление, которое мы выбрали. Поддерживают его. Когда я приходил, то сразу же обращал внимание на то, что невозможно достигнуть сиюминутных результатов — это неправильно. Мы должны работать вдолгую. Все те проекты, которые есть, они направлены на долгосрочную перспективу.

Первое — это восстановление всех историй с международными организациями. На сегодняшний день мы находимся в центральном бюро ФИБА, в европейском отделении, возглавляем комиссии какие-то. Это дает нам возможность лоббировать российский баскетбол на международной арене.

Второй момент, которым я горд, считаю, что мы очень здорово сумели реформатировать структуру федерации. Сейчас она работает как часы. Любые пожелания наших регионов и всех участников баскетбольного процесса максимально быстрым образом доносятся в профильный департамент, где начинают решаться.

Что очень важно — партнеры. Мы все понимаем, что для реализации проектов нужны деньги, нужны постоянные партнеры, стабильные. Я как раз благодарен партнерам, которые поддерживают нас уже из года в год. Не отворачиваются от нас, не бросают.

Третий момент, который очень важен для меня лично, у меня есть даже аллергия, когда так не происходит. Это оздоровление баскетбола как игры. Мы максимально уходим от всяких судейских историй, от договорных матчей, мы боремся с этим. За предыдущие годы мы на законодательном уровне смогли принести инициативу в Министерство спорта и ее выполнить — запрет ставок на детский баскетбол.

Часто слышу, что как же так, чем больше скандалов, интриг, расследований, тем есть хайп какой-то, внимание к спорту. Ребят, нам не нужно такое внимание. Может быть, я неправ. Может быть, другой президент будет отталкиваться от этого. Но мое твердое убеждение здесь. Я хочу, чтобы баскетбол был чистым видом спорта, чтобы те мама и папы, которые ведут своего ребенка заниматься баскетболом, то они понимали, что отдают ребенка в прекрасную игру, в хорошую, где нет места какой-то грязи.