"Химки" подписали новый контракт с Зайцевым

Защитник Вячеслав Зайцев заключил двухлетнее соглашение с "Химками".

- Очень рад тому, что продолжу карьеру в родном для меня клубе, где всегда ощущаю поддержку. Большое спасибо болельщикам за теплое отношение ко мне! Новый сезон обещает быть сложным и интересным. Приложу все силы, чтобы команда достигла высоких результатов, - цитирует официальный сайт клуба 29-летнего баскетболиста.

В завершившемся сезоне Зайцев стал победителем конкурса бросков сверху в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Защитник выступал за "Химки" с 2009 года и до настоящего момента с перерывом в 2011-2016 годах на "Енисей" и "Красный Октябрь".