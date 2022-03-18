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Сегодня, 11:26

Хиллари Клинтон призвала освободить американскую баскетболистку из-под ареста в России

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывшая первая леди США и госсекретарь Хиллари Клинтон призвала освободить из-под ареста американскую центровую УГМК Бриттни Грайнер.

«Освободите Бриттни», — написала она в Twitter.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков. Сегодня суд признал арест баскетболистки законным, а арест продлен на два месяца.

Грайнер была задержана при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. Баскетболистка прилетела из Нью-Йорка.

При досмотре у нее нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Бритни Грайнер. В США возмущены задержанием баскетболистки своей сборной. Грайнер грозит в России десять лет за наркотики

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