Губанов до февраля не выйдет на паркет
07:50
Центровой сборной России Петр Губанов не сможет помочь «Химкам» до конца года. 32-летний россиянин перенес операцию на колене и не раньше февраля вернется на паркет.
— Петр постепенно восстанавливается, работает по индивидуальной программе, — цитируют «Известия» генерального директора Павла Астахова. — Точные сроки его выхода на паркет сказать не могу. Ориентировочно в конце январе — начале февраля он приступит к тренировкам в общей группе.
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https://iz.ru/944996/timur-ganeev/tcentr-na-reabilitatcii-gubanov-ne-smozhet-pomoch-khimkam-do-fevralia
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