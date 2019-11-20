Губанов до февраля не выйдет на паркет

Центровой сборной России Петр Губанов не сможет помочь «Химкам» до конца года. 32-летний россиянин перенес операцию на колене и не раньше февраля вернется на паркет.

— Петр постепенно восстанавливается, работает по индивидуальной программе, — цитируют «Известия» генерального директора Павла Астахова. — Точные сроки его выхода на паркет сказать не могу. Ориентировочно в конце январе — начале февраля он приступит к тренировкам в общей группе.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры