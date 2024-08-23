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Гомельский считает, что турнир в Перми необходим в нынешних условиях

Антон Бабошин
Корреспондент
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Известный тренер Евгений Гомельский рассказал о своем отношении к нашумевшей ситуации вокруг сборной Колумбии на Кубке дружбы в Перми, и выразил удовлетворение работой Российской федерации баскетбола по организации турнира.

«На сегодняшний день, когда нас пытаются выкинуть вообще из всех соревнований, любой старт необходим, — отметил Гомельский. — Да, может быть, силы соперников не всегда не равные, но надо сказать добрые слова о РФБ, которая в сложных условиях не сдается. Хватит ныть, заниматься критиканством и говорить о том, что ничего не делается. Придумали скандал по поводу колумбийской команды и начинают раздувать. Ребята, будьте интеллигентнее. Эти мальчишки, и из Колумбии, и из из Венесуэлы, вернутся домой и будут говорить на родине: «Мы были в Перми, в России, и увидели великое отношение к нашему виду спорта.» Разве это не память? И когда об этом забывают, начинаются разговоры только о политиканстве. Мне противно слушать одну только критику. Вы посмотрите, в таких условиях мы показываем, что живы, действуем, боремся, играем».

Напомним, что уровень игроков сборной Колумбии, прибывших на турнир в Пермь, оказался ниже ожиданий организаторов, из-за чего в расписание Кубка дружбы пришлось внести изменения.

Сборная России по баскетболу
Евгений Гомельский
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