Главный тренер женской сборной России: «Доволен защитой, но не результатом»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев прокомментировал победу над Эстонией (96:66) в матче квалификации Евробаскета-2021.

— Тренер очень редко бывает удовлетворен всем, — цитирует Ковалева официальный сайт РФБ. — Результатом — да, но защитой я немного недоволен. В то же время в нападении получалось значительно больше, чем в первой игре. В Оренбурге было большое волнение и у девчонок, и у меня, хотя старался это скрыть, всем своим видом демонстрировал уверенность. В этот раз получше подготовились — все-таки были еще плюс две тренировки — и провели достойный матч. Хотя, повторюсь, в защите могли сыграть получше.

— В чем был ключ к победе над Эстонией?

— В первую очередь — задействовать как можно больше высокорослых игроков. Чтобы защита сжалась и освободился периметр. Плюс старались делать упор на раннее нападение, быстрые отрывы, забивать как можно больше легких мячей. Нам это удалось.

— То, как изменилось нападение, — следствие разницы в уровне соперников? Или наша сборная действительно прибавила за три дня?

— С этой командой можно прибавить еще. Во взаимопонимании, в «химии». Девчонки очень хорошие, осталось немножко поработать с ними. Когда улучшим общение на площадке, сможем и в защите подчистить, и в нападении набирать больше.

— Результат матча с Боснией добавлял мотивации?

— Конечно. Мотивация была запредельной. К тому же это только второй мой матч в качестве главного тренера сборной.

— Следующие игры квалификации ЧЕ-2021 — только через год. Как планируете его провести?

— Сначала девушкам нужно закончить клубный сезон — чемпионат России и еврокубки. Потом хотелось бы провести летний сбор, чтобы лучше подготовиться к играм в следующем ноябре.