Главный тренер «Зенита» объяснил победу в «Финале восьми»

Баскетбольный «Зенит» впервые в истории выиграл «Финал восьми» первенства ДЮБЛ (среди игроков до 19 лет). В финале, который проходил в Академии баскетбола «Зенит», подопечные Романа Князева обыграли московский МБА (72:60).

«Важно было найти ресурсы, чтобы сыграть еще один качественный матч в таком тяжелом графике, — отметил «СЭ» наставник «Зенит-УОР № 1» Роман Князев. — Нам противостоял серьезный соперник, который проанализировал ошибки допущенные в первой игре (на групповом этапе «Зенит» выиграл у МБА с разницей «+21». — Прим. «СЭ»). Они играли с совершенно другой самоотдачей, поэтому нужно было найти ресурсы и силы, чтобы забрать эту игру. В какой-то момент соперники сократили отставание до четырех очков, у нас в атаке наметились проблемы. Мы выбирали только одну опцию в лице Павла Земского. Пытался изменить игру, донести до игроков свое видение. Через замены у нас это получилось. Провели пару хороший атак, трижды качественно отзащищались и вернули тот гандикап, который позволил добиться победы. Понятно, что еще есть много моментов, над которыми надо работать, допускаем глупые ошибки ошибок. Тем не менее ребята проделали огромную работу, многому научились и выглядят совсем иначе, чем перед началом сезона-2021/22».

В полуфинале «Зенит-УОР № 1» обыграл ЦСКА-ДЮБЛ (100:86).