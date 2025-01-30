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Сегодня, 21:20

Дмитрий Донсков: «Удалось достучаться не до всех игроков»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер екатеринбургского УГМК Дмитрий Донсков остался недоволен игрой команды в обороне в победном полуфинале Кубка России с московским МБА-МГУСиТ (65:59), а также своими «большими».

«Мы сделали первый шаг к трофею, хоть и не без проблем, — сказал Донсков. — Концовку вы все видели. Но главное — мы победили и вышли в финал. У нас был безобразный процент реализации трехочковых, пять попаданий из 30, хотя по всем остальным статистическим показателям УГМК оказался лучше соперников. Возвращаясь к прозвучавшему накануне вопросу о мотивации и возможной недооценке оппонента, скажу, что до некоторых игроков мы так и не достучались. Показалось, что некоторые решили — мы спокойно выиграем, не прикладывая сверхусилий. Поэтому задачей было найти тот состав, который готов пахать в защите, выполнять черновую работу. Например, все знают, как Йована Ногич играет в нападении, но хотелось бы видеть еще и активную и пассивную оборону, а этот компонент мне не понравился. Мария Клюндикова не попала в игру. Смотрите, у нас три мощных центровых — Клюндикова, Жосселина Майга и Ева Лисец, а мы пробиваем всего восемь штрафных за матч. Где угрозы в «краске», где попытки обыграть на вход под кольцо? Я очень недоволен действиями наших «больших» в трехсекундной зоне. К тому же кто им противостоял? Я некоторых девочек из МБА только по фамилиям знаю. И надо отдать должное соперницам. Вообще, матчи именно с УГМК у многих баскетболисток становятся лучшими в сезоне. Как будто они хотят попасть в наш клуб и показывает себя (смеется)».

В финале Кубка России УГМК, являющийся действующим обладателем трофея, второй год подряд встретится с курским «Динамо».

БК УГМК
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