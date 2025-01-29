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Александр Дирацуян: «Хочется увидеть азарт в глазах игроков»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер московского МБА-МГУСиТ Александр Дирацуян перед полуфиналом Кубка России, в котором его команда встретится с екатеринбургским УГМК, сказал, что пока не знает, как будет выглядеть команда без нескольких травмированных лидеров, но хочет увидеть от своих подопечных достойный баскетбол.

«Нам, возможно, проще в плане психологии, чем остальным командам в «Финале четырех», потому что у нас в составе много молодых игроков, — считает Дирацуян. — И мы при каждом удобном случае напоминаем им, что нужно получать опыт, делаем так, чтобы они не чувствовали какого-то давления и были готовы выложиться. Это наш плюс. Мы приехали сюда показать достойный баскетбол и хочется, прежде всего, увидеть азарт в глазах игроков. Пока сложно сказать, как будет выглядеть команда без наших лидеров — мы потеряли Марию Крымову, нет Вики Черен, Вероники Логиновой. Увидим на площадке. Слабые места, которые можно использовать, есть у любого соперника, но на практике сделать это не всегда получается».

Напомним, что в турнирной таблице премьер-лиги МБА на данный момент идет на втором месте, уступая только УГМК. При этом недавняя встреча соперников завершилась крупной победой уральской команды (75:50).

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