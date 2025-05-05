Баскетбол
5 мая, 17:15

Ермаков о возросшей популярности: «Можно сказать, только начинаю привыкать»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный молодой талант баскетбольного ЦСКА Илья Ермаков в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к критике.

— Рилс с вашим действием в полуфинальной игре с «Зенитом-М» собрал 200+ тысяч просмотров в соцсетях. Готовы к такому международному вниманию?

— Не всегда готов к такому. Можно сказать, только начинаю привыкать. Да, это приятно, но, правда, ставлю такие моменты на второй план. Самое главное было выиграть финал. Хочу поблагодарить тренеров «ЦСКА-Юниора» Александра Гусева и Ивана Кучерова. Они сделали все, чтобы мы выиграли у МБА-МАИ. Мы свои шансы не использовали, но это баскетбол. Без вторых мест никуда. Значит, надо еще больше работать.

— Как считаете, в чем именно вы прибавили за последний год?

— Думаю, что во всем. Получил большую уверенность, много выступая в суперлиге. Возможно, мои хейтеры считают иначе, но тут мне нечего сказать. Никогда не обращаю внимания на комментарии под постами. Это всегда отвлекает и порождает лишние сомнения. Поэтому практически не подписан ни на какие баскетбольные паблики. Чтобы не читать ничего про себя.

Ермаков был включен в символическую пятерку по итогам «Финала четырех» молодежной Единой лиги ВТБ.

Илья Ермаков.«Хочу уехать в NCCA с чемпионским титулом в Суперлиге». Интервью Ильи Ермакова

Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
