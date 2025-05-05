Ермаков о возросшей популярности: «Можно сказать, только начинаю привыкать»

Главный молодой талант баскетбольного ЦСКА Илья Ермаков в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к критике.

— Рилс с вашим действием в полуфинальной игре с «Зенитом-М» собрал 200+ тысяч просмотров в соцсетях. Готовы к такому международному вниманию?

— Не всегда готов к такому. Можно сказать, только начинаю привыкать. Да, это приятно, но, правда, ставлю такие моменты на второй план. Самое главное было выиграть финал. Хочу поблагодарить тренеров «ЦСКА-Юниора» Александра Гусева и Ивана Кучерова. Они сделали все, чтобы мы выиграли у МБА-МАИ. Мы свои шансы не использовали, но это баскетбол. Без вторых мест никуда. Значит, надо еще больше работать.

— Как считаете, в чем именно вы прибавили за последний год?

— Думаю, что во всем. Получил большую уверенность, много выступая в суперлиге. Возможно, мои хейтеры считают иначе, но тут мне нечего сказать. Никогда не обращаю внимания на комментарии под постами. Это всегда отвлекает и порождает лишние сомнения. Поэтому практически не подписан ни на какие баскетбольные паблики. Чтобы не читать ничего про себя.

Ермаков был включен в символическую пятерку по итогам «Финала четырех» молодежной Единой лиги ВТБ.