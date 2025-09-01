Генменеджер ЕКЛ 3х3 подвел итоги первого тура дивизиона «Профи»

Генеральный менеджер Единой континентальной лиги (ЕКЛ) 3х3 Александр Фомин прокомментировал «СЭ» победу «Партизана» в первом туре дивизиона «Профи».

«Первый тур дивизиона «Профи» прошел на высоком организационном уровне — это подтверждается участием множества международных команд, которые прибыли в Смоленск, — отметил «СЭ» Александр Фомин. — В числе стран-участниц: Казахстан, Республика Беларусь, Турция, Сербия, Абхазия, страны Африки, Китай, Узбекистан, Россия. Со спортивной точки зрения турнир также удался, особенно яркими и наряженными получились финалы. Поздравляю белградский «Партизан» и женскую команду «Тулпар» с итоговыми победами».

Также один из руководителей ЕКЛ рассказал о своем участии на форуме «Экспо Баскет», который проходил в Перми с 28 по 31 августа.

«Благодарю Российскую федерацию баскетбола и СБК за великолепную организацию «Экспо Баскета», и за приглашение выступить в роли спикера. Для нас это большая честь и признание нашей многолетней работы в сегменте баскетбола 3х3», — отметил он.