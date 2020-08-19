Генеральный директор «Зенита» поддержал Кириленко на выборах главы РФБ

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный поделился своим мнением по поводу выборов президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

Очередная выборная конференция организации состоится 20 сентября. Претендентов на пост двое: возглавляющий РФБ с 2015 года Андрей Кириленко и экс-тренер «Восток-65» Эдуард Сандлер.

— Меня удивляют выпады «экспертов» про то, что РФБ не развивает баскетбол в регионах, — отметил в разговоре с «СЭ» Александр Церковный — Видимо, эти специалисты даже не удосужились для начала хотя бы изучить матчасть. Развитие баскетбола в регионах — это прямая обязанность региональных федераций баскетбола, и если местная федерация об этом не догадывается, то всероссийской при всем желании сложно что-либо сделать. Должна быть инициатива на местах, должны быть руководители, которые хотят что-то делать, имеют программу развития — и уже тогда просто нужна поддержка. Как президент РФБ, Андрей Кириленко не раз это демонстрировал, и я во время работы в регионе это испытал на личном примере.

У нас была идея, мы понимали, что ее нужно реализовать. Андрей откликнулся и помог в осуществлении. Как итог — теперь в Ярославской области и любительский баскетбол отлично развивается, и детей в разы больше приходят в спортшколы, и профессиональный клуб аншлаги собирает. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области БК «Зенит» реализует большой молодежный проект совместно с городским спорткомитетом, спортшколами и ВУЗами и без поддержки РФБ это было бы крайне сложно. А вообще, даже свою деятельность на посту президента федерации Андрей Кириленко начал с того, что стал один за другим посещать субъекты РФ и побывал везде, где этого требовала ситуация. (Тимур Ганеев)