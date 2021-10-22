Гендиректор «Зенита» — о матчах сборной в Петербурге: «Мы ждали этой возможности более 30 лет»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о двух стартовых матчах сборной России в квалификации чемпионата мира-2023, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
«Я рад, что сборная начинает отборочный цикл в Санкт-Петербурге, да и еще сразу двумя матчами, — сказал «СЭ» Церковный. — Будем надеяться, что это принесет удачу и новому главному тренеру, и команде. «Зенит» в качестве организатора приложит все усилия, для того чтобы все прошло на самом высоком уровне. Мы ждали, когда появится возможность принять официальные матчи сборной после более чем 30-летнего перерыва. Это очень важно в первую очередь для города, для развития баскетбола».
26 ноября Россия сыграет с Италией, а 29 ноября — с Исландией. В пятницу стало известно, что сборную возглавил сербский специалист Зоран Лукич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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