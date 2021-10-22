Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о двух стартовых матчах сборной России в квалификации чемпионата мира-2023, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

«Я рад, что сборная начинает отборочный цикл в Санкт-Петербурге, да и еще сразу двумя матчами, — сказал «СЭ» Церковный. — Будем надеяться, что это принесет удачу и новому главному тренеру, и команде. «Зенит» в качестве организатора приложит все усилия, для того чтобы все прошло на самом высоком уровне. Мы ждали, когда появится возможность принять официальные матчи сборной после более чем 30-летнего перерыва. Это очень важно в первую очередь для города, для развития баскетбола».

26 ноября Россия сыграет с Италией, а 29 ноября — с Исландией. В пятницу стало известно, что сборную возглавил сербский специалист Зоран Лукич.