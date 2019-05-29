Гендиректор "Спарта&К": "В российский баскетбол важно вернуть спортивный принцип"

Генеральный директор "Спарта&К", чемпионка Европы Анна Архипова фон Калманович в интервью "Известиям" отметила, что российскому баскетболу необходимы изменения. По ее мнению, необходимо вернуть спортивный принцип.

– Какие изменения нужны премьер-лиге?

– Первое – финансовая нагрузка, которая ложится на клубы. Например, у нас на взносы уходит 10 процентов от годового бюджета. А если мы берем количество штрафов, выплаченных за каждый мало-мальский просчет, то это катастрофические цифры для нашего клуба. Второе – с каждым годом уменьшается количество команд в Премьер-лиге. Это первый показатель, который говорит: что-то не в порядке. В этом сезоне в турнире участвовало 10 команд. Только вдумайтесь в эту цифру: 10 клубов в высшем дивизионе. Когда ты рассказываешь об этом своим коллегам из Европы, это вызывает у них искреннее удивление. Учитывая наши традиции, размер страны, количество школ, в России не может быть так мало команд в высшем дивизионе…

– А в следующем году их может быть еще меньше…

– Это так. Закрывается курская "Инвента". Великолепный проект, где серьезную работу проделала олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Игроки 1997 года рождения добились такого сумасшедшего прогресса. Это пример четко поставленной и сбалансированной работы. И теперь его не будет (часть игроков перейдет в курское "Динамо", часть – в "Динамо-Фарм"). Таким образом, остается девять команд. Из них две из Московской области (Видное, Ногинск) и две – из Москвы (МБА, "Динамо"). А на всю остальную Россию у нас пять команд в высшем дивизионе. Это трагедия.

В Премьер-лиге нет клуба из Санкт-Петербурга. Этот город всегда был столицей нашего женского баскетбола. Из него в сборной играли такие великие чемпионы, как Наташа Засульская, Ирина Рутковская, Ольга Пантелеева, Светлана Абросимова, Илона Корстин, Мария Степанова… И там нет женской команды... Наконец, действующий президент РФБ из Санкт-Петербурга…

– Это камень в огород Андрея Кириленко?

– Это мое возмущение. Надо стараться помогать регионам, если есть такая возможность. Великолепные школы женского баскетбола есть в Казани, Самаре и Ростове. Команды из этих городов должны играть в Премьер-лиге. Необходимо увеличивать количество клубов, восстанавливать географию. Не могут пять команд из регионов закрывать всю Россию.

Важно вернуть спортивный принцип. Сейчас его нет. Команды не вылетают из Премьер-лиги, а победители Суперлиги не получают повышение в классе. Мы вроде бы занимаемся спортом, а во главе угла исключительно финансовый принцип.