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Форвард «Зенита-2» Дулкай: «Часто спрашиваю совета у Аксенова»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард сборной России и «Зенит-2» Михаил Дулкай в интервью «СЭ» рассказал об игроке, который помогает ему адаптироваться в профессиональном баскетболе.

— На старте сезона вы являетесь одним из лидеров «Зенита-2», хотя по возрасту еще можете выступать в молодежной лиге ВТБ. Тяжело адаптироваться к уровню суперлиги?

— Конечно, скорости в суперлиге совершенно другие по сравнению с молодежкой. То же самое можно сказать и про уровень контакта. На моей позиции четвертого номера приходится толкаться со взрослыми мужиками. Это совершенно другие ощущения, и такая конкуренция мне по душе.

— Ваша команда сейчас идет в группе лидеров, хотя перед началом сезона вряд ли кто-то мог такое представить. Сильно обновился состав, сменился главный тренер. Могли бы сравнить подходы Оливера Поповича и Антона Юдина?

— С моей стороны это будет не совсем корректно. С Антоном Николаевичем я провел считанное количество занятий. Что касается Оливера, то мне нравится его видение баскетбола. В защите играем по четкой системе, по детальному скаутингу, а в нападении практически полная свобода. Можем импровизировать, предлагать тренеру комбинации, которые можем сыграть.

В этом, наверное, и суть фарм-команды, чтобы молодые ребята были свободны в принятии решений, не боялись ошибиться. А не так, что ходим по струнке, играем только определенные комбинации. Что же касается нашего хорошего старта, то я бы отметил наличие в команде таких опытных ребят, как Даниил Аксенов и Эльхан Ахмедов. Много подсказывают, двигают нас вперед.

— Мне кажется, что Аксенов и Ахмедов не затерялись бы и в клубах Лиги ВТБ.

— Особенно Аксенов. Все-таки MVP суперлиги прошлого сезона. Но у всего свои причины.

— Слышал, что Даниил профессионал до мозга костей. Распорядок дня, диета, сон...

— Мы, кстати, вместе живем с Даниилом на выездах, подружились. Круто, что могу что-то для себя почерпнуть из нашего общения. Часто спрашиваю у него совета, интересуюсь, как бы он сделал в той или иной ситуации. Опытный человек, действительно большой профессионал, который полностью отдается процессу. Тоже стремлюсь к этому.

Михаил Дулкай. «Не думал об отъезде в США. Хочется стать важным игроком для «Зенита». Интервью юной звезды нашего баскетбола

Баскетбол
БК Зенит
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