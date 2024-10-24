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Косу: «Приз MVP Суперкубка дает мне еще большую мотивацию на сезон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Евгений Гомельский и Анастасия Олаири Косу.
Фото БК УГМК

Форвард БК УГМК Анастасия Олаири Косу прокомментировала победу своей команды над «Никой» в матче за Суперкубок России (73:69).

19-летняя Косу была признана Самым ценным игроком (MVP), отметившись единственный в матче дабл-даблом (14 очков и 10 подборов).

— За счет чего удалось дожать «Нику» в заключительной четверти?

— Всю игру были «качели» между командами, но наши атаки оказались более результативными чем у «Ники». Несколько точных попаданий и штрафных бросков решили концовку матча. Мы очень хотели подтвердить наше чемпионство и забрать четвертый Суперкубок для БК УГМК.

— Ожидали ли получить приз MVP и как оцениваете свой вклад в победу?

— Я выложилась на свой максимум и старалась принести как можно больше пользы в игре. Все девчонки молодцы, бились до последней секунды. Я рада получить награду MVP, это дает мне еще большую мотивацию на сезон

— Как Вам организация самого матча в Сыктывкаре?

— Финал прошел ярко, всегда приятно видеть полные трибуны и ощущать поддержку болельщиков. Так что организацию Суперкубка оценю высоко.

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