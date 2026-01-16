Форвард МБА Черен не включила Вадееву, Косу и Мусину в топ-5 лучших российских игроков Премьер-лиги

Форвард МБА-МГУСиТ Виктория Черен в интервью «СЭ» поделилась мыслями о развитии женского баскетбола в России и назвала лучших игроков Премьер-лиги.

— Назови топ-5 российских игроков Премьер-лиги прямо сейчас.

— Так, я назову Машу Крымову, Нину Глонти, Жосселину Майгу, Ольгу Фолкину и... Вику Завьялову.

— Топ-5 легионеров?

— Йована Ногич, Александрия Бентли, Беверли Келли, Кьяра Линскенс, Андреа Изли.

— А как тебе в целом развитие женского баскетбола у нас в стране?

— В городах поменьше с этим все намного проще. Жители знают о существовании баскетбольных команд, и им интересно приходить и смотреть. А в больших городах уже посложнее, так как там в принципе много разного спорта.

— Это ты сейчас оправдываешь отсутствие болельщиков на матчах с женской МБА, правильно?

— У нас есть болельщики. Самые преданные. Конечно, в целом хотелось бы, чтобы женский баскетбол был популярнее.

— Ты сама интересный персонаж для СМИ?

— Мне кажется, что не очень.

— А кто интересный?

— Не буду называть имена. Повороты всегда можно найти. Женский баскетбол не стоит на месте. Развитие идет, если вспомнить первые годы моей карьеры. Да, некоторые команды прекращают свое существование, но вижу, что количество девочек в баскетболе растет.