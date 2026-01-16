Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

Форвард МБА Черен не включила Вадееву, Косу и Мусину в топ-5 лучших российских игроков Премьер-лиги

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МГУСиТ Виктория Черен в интервью «СЭ» поделилась мыслями о развитии женского баскетбола в России и назвала лучших игроков Премьер-лиги.

— Назови топ-5 российских игроков Премьер-лиги прямо сейчас.

— Так, я назову Машу Крымову, Нину Глонти, Жосселину Майгу, Ольгу Фолкину и... Вику Завьялову.

— Топ-5 легионеров?

— Йована Ногич, Александрия Бентли, Беверли Келли, Кьяра Линскенс, Андреа Изли.

— А как тебе в целом развитие женского баскетбола у нас в стране?

— В городах поменьше с этим все намного проще. Жители знают о существовании баскетбольных команд, и им интересно приходить и смотреть. А в больших городах уже посложнее, так как там в принципе много разного спорта.

— Это ты сейчас оправдываешь отсутствие болельщиков на матчах с женской МБА, правильно?

— У нас есть болельщики. Самые преданные. Конечно, в целом хотелось бы, чтобы женский баскетбол был популярнее.

— Ты сама интересный персонаж для СМИ?

— Мне кажется, что не очень.

— А кто интересный?

— Не буду называть имена. Повороты всегда можно найти. Женский баскетбол не стоит на месте. Развитие идет, если вспомнить первые годы моей карьеры. Да, некоторые команды прекращают свое существование, но вижу, что количество девочек в баскетболе растет.

Виктория Черен.«Победа в финале над США придала уверенности на всю карьеру». Интервью Виктории Черен

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Читайте также
Мамаев возглавит медиасборную России. Его команда сыграет с Узбекистаном за два дня до матча Карпина
«Это не вопрос денег. Дело в уважении». Кучеров впервые объяснил, почему запросил обмен из «Тампы»
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер сборной России Лукич хочет пригласить Егора Дёмина в национальную команду

Черен — о победе над США в финале ЧМ U-19: «После всех этих эмоций никто ничего не говорил за ужином»
Новости
RSS RSS
Все новости