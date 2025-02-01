Екатерина Кошечкина: «МБА заслужил эту победу»

Форвард Екатерина Кошечкина, набравшая 15 очков и признанная лучшим игроком МБА в матче за третье место Кубка России против сыктывкарской «Ники-Лузалес», осталась довольна игрой команды.

«Боролись до конца, старались ни в чем не уступать соперницам и считаю, что заслужили эту победу, — сказала Кошечкина. — Делали свою работу, старались выполнять все установки тренера, особенно в защите. В атаке у нас был лучше процент попаданий с дальней дистанции, мы лучше сыграли на подборе. Конечно, были и ошибки, но в целом игрой довольны».

МБА в четвертый раз в истории принимал участие в «Финалах четырех» Кубка России и неизменно попадал в число призеров — два вторых и два третьих места.