Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

5 декабря 2025, 18:52

FIBA продлила отстранение российских сборных до февраля 2026 года

Анастасия Пилипенко
FIBA продлила отстранение российских сборных до февраля 2026 года.
Фото РФБ

Центральный совет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение российских клубов и сборных от турниров до февраля 2026 года, сообщается на сайте организации.

Оно было принято на заседании совета в Швейцарии. Текущий статус России и Белоруссии сохранится до заседания исполнительного комитета FIBA. Оно пройдет в середине февраля 2026 года после сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские клубы также не выступают на соревнованиях Евролиги и Еврокубка.

Баскетболисты сборной России во&nbsp;время исполнения гимна.FIBA предоставит российским баскетболистам возможность отобраться на Олимпиаду-2028
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Читайте также
В Музее обороны Севастополя назвали сроки воссоздания панорамы
Как будет играть сборная Англии без Фодена и Палмера? Томас Тухель предлагает два варианта
Под Брянском ВСУ обстреляли автобус с детской футбольной командой из Белоруссии
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом
ВСУ атаковали автобус с детской командой из Белоруссии. Что известно
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Тренер «Зенита» Семак: «Лозунг «спорт вне политики» канул в лету»
Свищев: «ИИХФ придется извиняться за дискриминацию россиян»
Авербух — о решениях ISU: «Искать в них логику — себя унижать. Считаю всю эту вакханалию адски несправедливой»
Губерниев: «Никакого решения принято не будет — мы не будем выступать в фигурном катании»
Егорян впервые завоевала личную медаль ЧЕ. Призер с Украины снова отказалась от совместного фото
Соседство с князем Монако и общение с латвийцами. Как Россию пытались (неудачно) исключить из мирового бобслея
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кириленко допустил скорое возвращение баскетбольных сборных России на международную арену

Додеус поприветствовал решение МОК по допуску наших резервных сборных
Новости
RSS RSS
Все новости