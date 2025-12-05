FIBA продлила отстранение российских сборных до февраля 2026 года

Центральный совет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение российских клубов и сборных от турниров до февраля 2026 года, сообщается на сайте организации.

Оно было принято на заседании совета в Швейцарии. Текущий статус России и Белоруссии сохранится до заседания исполнительного комитета FIBA. Оно пройдет в середине февраля 2026 года после сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские клубы также не выступают на соревнованиях Евролиги и Еврокубка.