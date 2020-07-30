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Федерация баскетбола Москвы выдвинула Андрея Кириленко на пост президента РФБ

16:57
Андрей Кириленко. Фото РФБ.
Андрей Кириленко. Фото РФБ.
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Федерация баскетбола Москвы выдвинула Андрея Кириленко на пост президента РФБ, сообщает сайт организации.

Выборная конференция РФБ, в рамках которой состоятся выборы президента федерации, пройдет 20 августа в режиме заочного голосования. Кроме выборов президента, также будет утвержден новый Исполком РФБ.

Делегаты на Выборную конференцию РФБ — Александр Новожилов и вице-президент Федерации баскетбола Москвы, заслуженный тренер России Евгений Гомельский. От Федерации баскетбола Москвы в члены Исполкома РФБ выдвинут ее президент Александр Новожилов. Кандидат в Контрольно-ревизионную комиссию — вице-президент Дмитрий Ященко.

Кириленко поблагодарил Федерацию за поддержку, а также отметил достижения за время руководства РФБ.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/36911/fbm-vydvinula-andreya-kirilenko-na-post-prezidenta-rfb

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