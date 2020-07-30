Федерация баскетбола Москвы выдвинула Андрея Кириленко на пост президента РФБ
Федерация баскетбола Москвы выдвинула Андрея Кириленко на пост президента РФБ, сообщает сайт организации.
Выборная конференция РФБ, в рамках которой состоятся выборы президента федерации, пройдет 20 августа в режиме заочного голосования. Кроме выборов президента, также будет утвержден новый Исполком РФБ.
Делегаты на Выборную конференцию РФБ — Александр Новожилов и вице-президент Федерации баскетбола Москвы, заслуженный тренер России Евгений Гомельский. От Федерации баскетбола Москвы в члены Исполкома РФБ выдвинут ее президент Александр Новожилов. Кандидат в Контрольно-ревизионную комиссию — вице-президент Дмитрий Ященко.
Кириленко поблагодарил Федерацию за поддержку, а также отметил достижения за время руководства РФБ.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/36911/fbm-vydvinula-andreya-kirilenko-na-post-prezidenta-rfb