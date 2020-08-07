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Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ

16:31
Эдуард Сандлер. Фото РФБ.
Эдуард Сандлер. Фото РФБ.
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Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ, сообщает сайт организации.

Сандлер является тренером и спортивным функционером. На протяжении шести последних сезонов он возглавлял три дальневосточных клуба мужской Суперлиги-1 — «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65». Под его руководством «Сахалин» стал чемпионом в сезоне-2015/16. В регулярном чемпионате-2019/20, который остался незавершенным, «Восток-65» на момент приостановки делил пятое место с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Очередная выборная конференция РФБ, в рамках которой состоятся выборы президента организации, пройдет 20 августа. Нынешний глава федерации Андрей Кириленко также будет участвовать в выборах.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/36919/federaciya-basketbola-krasnoyarskogo-kraya-vydvinula-eduarda-sandlera-na-post-pre

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