Евгению Пашутину сделали операцию

Главному тренеру "Автодора" Евгению Пашутину была успешно проведена плановая операция по замене тазобедренного сустава на искусственный, сообщает официальный сайт клуба.

– Уже в августе Пашутин планирует вернуться к активной тренерской деятельности. Баскетбольный клуб "Автодор" желает Евгению Юрьевичу скорейшего восстановления, а также благодарит коллектив Саратовского научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии за многолетнее тесное сотрудничество и высококвалифицированное медицинское обслуживание, – говорится в сообщении.