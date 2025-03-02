Белякова — о Таурази: «Она часто говорила всякую фигню, обзывалась»

Чемпионка Европы в составе сборной России, четырехкратная победительница Евролиги Евгения Белякова в интервью «СЭ» высказалась о своей бывшей сокоманднице по БК УГМК Дайане Таурази. На этой неделе титулованная американка объявила о завершении карьеры.

— В чем величие Дайаны Таурази, которая на днях заявила о завершении карьеры?

— Ну, например, по приезде в Россию она единственная из всей команды не поздравила меня с чемпионством в WNBA. В этом вся Дайана. Не знаю, какое слово подобрать. Она настолько великая на площадке, насколько невыносимая в жизни. У нее много заскоков, за всю свою карьеру в баскетболе я таких игроков не встречала. На первой тренировке после возвращения мы чуть-чуть подрались. С ее стороны это выглядело так: да, ты вернулась из Америки с перстнем, но не думай, что здесь все будет легко. Все должны были подчиняться ее правилам.

— Она не давала спуску никому?

— Да. Даже своим друзьям. Когда мы против друг друга играли, она говорила всякую фигню, обзывалась. Она по жизни такая, на каждой тренировке, со своими подружками такая же, с тренером иногда так же себя вела. Она ненавидит проигрывать и всех, кто у нее на пути, также ненавидит. Может быть, поэтому она единственная в истории шестикратная олимпийская чемпионка.

— Так что же она делала тогда с другими или с малознакомыми, если она друзей практически уничтожала?

— Да могла все что угодно сделать. Она один раз на тренировке выставила локоть, и я еле увернулась. Иначе без зубов осталась бы! Я ушла на скамейку, очень разозлилась. Она подходит и говорит: «А что ты такая слабая, ты чего ушла с тренировки?» Меня это злило. Но мне нравилось то, что можно на тренировках делать друг друга лучше. Я чувствовала в этом конкуренцию. Мне казалось, что если бы ей было все равно, то она бы так не заводилась. И потом тренер придумал ставить нас все время в одну команду. И мне стало скучновато. Хотя и в одной команде она за неудачный бросок могла обозвать.

42-летняя Таурази на протяжении долгого времени выступала в России, представляя московское «Динамо», «Спарту энд К» и БК УГМК.

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