Евгений Гомельский: «Сближать народы через спорт — это многогранное и необходимое дело»

Член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион Евгений Гомельский подвел итоги второго тура дивизиона «Профи» Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3. Победителем мужского турнира стала команда АК ББ из Санкт-Петербурга, женского — сборная Республики Беларусь.

— В Иваново прошел настоящий праздник баскетбола, — отметил «СЭ» Евгений Госельский. — Финал у девушек получился на загляденье. Все решилось в овертайме красивым дальним броском. У ребят тоже хватало напряженных матчей. Я давно наблюдаю за ЕКЛ и рост мастерства игроков и команд очевидный. Два года назад и сейчас, — колоссальная разница. Мне все понравилось.

— Участие иностранных команд способствует развитию российских коллективов?

— Конечно. Одно дело — просто участие. Другое — участие в борьбе. Команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана — очень серьезные соперники. Плюс это еще раз доказывает, что спорт вне политики. Не забывайте, что на туры ЕКЛ часто приезжают команды из Сербии, Турции, Китая... Единая лига ВТБ недавно провела свой Суперкубок в Белграде. Сближать народы через спорт — это многогранное и необходимое дело.

— На ваш взгляд, как долго наши сборные по игровым видам спорта будут в международной изоляции?

— Убежден, что в ближайшие два года мы обязательно вернемся по всем направлениям.

Третий тур дивизиона «Профи» Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3 пройдет 10 ноября в Смоленске.