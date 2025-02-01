Елизавета Братчикова: «Не хватило эмоций и игроков в ротации»

Форвард сыктывкарской «Ники-Лузалес» Елизавета Братчикова, набравшая 14 очков в проигранном московскому МБА (56:66) матче за третье место Кубка России, назвала одной из причин неудачи большое число промахов после штрафных бросков.

— Что смогли — сделали, но не хватило как эмоций, так и игроков в ротации, — сказала Братчикова. — Как и в первой игре, нас подвел низкий процент попадания. Например, мы не забили 11 штрафных, а проиграли 10 очков. Усталость, конечно, сказывается. Отдохнем на выходных, а дальше нас ждет продолжение чемпионата — мы держимся в верхней части таблицы, надо бороться дальше.

У «Ники-Лузалес» из-за различных повреждений не сумели сыграть в «Финале четырех» Кубка России сразу шесть баскетболисток.