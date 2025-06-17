Беглова о чемпионствах: «За каждой медалью стоит труд. Это подтверждение, что я выбрала правильный путь 27 лет назад»

Баскетболистка Елена Беглова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о значимости своих медалей и титулов.

— В начале мая вы в очередной раз выиграли чемпионат России. Чем этот титул отличается от других?

— Вы сейчас как будто это так с подколом.

— С легким. Ольга Артешина нам сказала, что каждое из 16 чемпионств непохоже на другое.

— Правильно же Оля сказала. За каждой медалью стоит труд и посвящение себя во всем. Я не знаю, сколько у меня медалей, но я каждую медаль ценю. Это очередное подтверждение того, что я выбрала правильный путь 27 лет назад. Этот путь меня привел к очередному титулу. Каждая следующая медаль — это подтверждение того, что ты лучше остальных.

В конце мая 37-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. Она выступала за БК «Москва», «Энергию», «Надежду» и УГМК.