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Беглова о чемпионствах: «За каждой медалью стоит труд. Это подтверждение, что я выбрала правильный путь 27 лет назад»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Баскетболистка Елена Беглова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о значимости своих медалей и титулов.

— В начале мая вы в очередной раз выиграли чемпионат России. Чем этот титул отличается от других?

— Вы сейчас как будто это так с подколом.

— С легким. Ольга Артешина нам сказала, что каждое из 16 чемпионств непохоже на другое.

— Правильно же Оля сказала. За каждой медалью стоит труд и посвящение себя во всем. Я не знаю, сколько у меня медалей, но я каждую медаль ценю. Это очередное подтверждение того, что я выбрала правильный путь 27 лет назад. Этот путь меня привел к очередному титулу. Каждая следующая медаль — это подтверждение того, что ты лучше остальных.

В конце мая 37-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. Она выступала за БК «Москва», «Энергию», «Надежду» и УГМК.

Елена Беглова.«Жила 27 лет в одних рамках, теперь хочется другого масштаба». Беглова — о новой роли

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