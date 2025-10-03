Баскетбол
Сегодня, 19:30

Экс-президент ЦСКА Петраков раскрыл заговор против клуба в полуфинале Евролиги-1996

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Виктор Петраков.
Фото Юрий Голышак

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал, что предшествовало «Финалу четырех» в 1996 году.

— В 1996-м ЦСКА впервые пробился в «Финал четырех». Выиграть могли?

— Конечно. Но... В Париж с нами полетел Барановский. После организационного совещания подходит ко мне Борислав Станкович, генсек ФИБА: «Виктор, жду в ресторане. Возьми своего начальника». Как он выразился, «пулковника».

— Станкович говорил по-русски?

— Да, полиглот, семь языков знал. Садимся — и слышим: «Я вас очень люблю. Русские и сербы — братья навек. А греки нам не братья. Они вообще ненормальные. Но богатые. Хозяин «Панатинаикоса» торгует по всему миру медикаментами, владелец «Олимпиакоса» — еще чем-то. Я, руководитель ФИБА, весь сезон обращаюсь к ним за помощью, они выделяют деньги. Этот «Финал четырех» я устраиваю за их счет. Так что завтра «Пао» должен победить».

— Оторопели?

— Пока собирался с мыслями, Барановский произнес: «Борис, ничего нельзя сделать. ЦСКА на ходу и...» Станкович перебил: «Нет, первым будет «Пао»! А через год — вы».

— Еремину, главному тренеру, сообщили о разговоре?

— Нет. Игрокам — тем более. Да они бы на площадку не вышли, если бы им предложили сдать матч. Решили с Барановским — будь что будет!

— ЦСКА уступил в полуфинале 10 очков.

— Но это была заруба! За «Панатинаикос» в том сезоне играли Доминик Уилкинс, звезда НБА, и Стоян Вранкович, у которого рост 215. Один 35 очков нам положил, другой все под своим кольцом схавал. Плюс судьи в концовке за горло взяли: любое наше касание — сразу фол, фол... Зато в матче за третье место победили «Реал». А первым действительно стал «Пао».

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Виктор Петраков
Баскетболист Петраков — о том, как Сергей Белов стал невыездным: «Докладную написал Гомельский. С подачи Мышкина»

