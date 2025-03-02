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2 марта 2025, 16:55

Экс-капитан сборной России Белякова рассказала, какой совет ей дал Мэджик Джонсон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Чемпионка женской НБА, четырехкратная чемпионка Евролиги Евгения Белякова в интервью «СЭ» рассказала о легенде «Лейкерс» Мэджике Джонсоне. Пятикратный чемпион НБА является совладельцем «Лос-Анджелес Спаркс», за который выступала Белякова.

— Мэджик много времени проводил с командой?

— Да-да! Он постоянно приглашал нас на ужин или на съемки. Один раз во время серии плей-офф, сколько там она длилась, дней 15, мы с ним 4-5 раз проводили время вместе. Его обаяние и забота были безграничны.
— Какой он из себя? В чем его величие?

— Думаю, что его величие — в глубине личности. Он готов был поставить все на кон ради победы. В то же время не относился к этому слишком серьезно. Я не знаю, как это соединить в одном. Он нас пытался этому научить. Например, он рассказал такую историю. Если взять песок в руки и попытаться его удержать в кулаке, очень сильно сжимать кулак, то песок весь сквозь пальцы высыплется. А если немного расслабить руку, то он будет держаться. «Хотите побеждать — надо расслабить кулак».
А потом он нам говорил о том, как у него складывались отношения с семьей во время финалов. Он съезжал в гостевой домик, чтобы семья его не отвлекала. Дистанцию от семьи брал. Смотрел постоянно игры, восстанавливался, звал к себе кого-то из команды, то есть он был настолько погружен в баскетбол, что семья страдала. Еще в какой-то серии плей-офф он говорил, что надо уходить от всего, что отвлекает, даже от семьи. Видимо, это личность такого масштаба, что он может дистанцироваться от всего мира ради достижения цели. И у него это получалось.

— Мэджик — это же Dream Team, миллиардер и прочее. В жизни он простой, открытый и от него веет величием, правильно?

— Я не знаю, какой он в жизни, но с нами он был именно таким. Ему хотелось с нами общаться, выглядеть таким наставником, мотиватором.

Полностью интервью Евгении Беляковой читайте на сайте «СЭ».

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Баскетбол
Евгения Белякова
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