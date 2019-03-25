Экс-игрок сборной СССР попал в выпуск программы "Стоп-Хам"

Бывший баскетболист сборной СССР, помощник главного тренера команды Суперлиги "Зенит-Фарм" Сергей Гришаев стал одним из героев очередного выпуска программы "Стоп-Хам" на Youtube.

Когда представители движения "Стоп-Хам" прикрепили к его машине наклейку "Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу", Гришаев вступил с ними в драку. Это эпизод попал на видео. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

57-летний Сергей Гришаев - серебряный призер чемпионата мира 1986 года, Двукратный серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР.

Эпизод, описанный в новости, на видео начинается с 09.33.