Амосов — о материальной мечте: «Хочу купить дом в России»

Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» обратился к баскетбольным болельщикам.

— Что приобретете на потенциальную первую мадридскую зарплату?

— Буду откладывать, как и всегда.

— А есть материальная мечта?

— Купить дом в России.

— Какую роль родители играют в вашей карьере?

— Они всегда меня поддерживают. Первый контракт с «Самарой» я заключал еще без агентов. Они подсказывали, давали советы.

— А как они отнеслись к выбору в пользу «Реала»?

— Сказали, что хороший выбор, интересная смена обстановки. Родители хотят, чтобы я был самостоятельным, предоставляют мне возможность выбора.

— Хотите что-то передать болельщикам, кто будет следить за вами в Испании?

— Постараюсь не подвести родной город и показать, что в «Самаре» меня научили тому, чтобы играть на уровне в «Реале».