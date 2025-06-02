«Динамо» Курск сохранит всех лидеров, включая Линскенс и Фролкину

Как стало известно «СЭ», курское «Динамо» сохранит всех своих ключевых игроков, в том числе центровую сборной Бельгии Кияру Линскенс, а также россиянок — Нину Глонти, Ольгу Фролкину и Марину Голдыреву.

В завершившемся сезоне «Динамо» сенсационно уступило «Енисею» в первом раунде плей-офф и впервые за 16 лет не смогло пробиться в полуфинал Премьер-лиги.

В мае в клубе сменился руководитель: место исполнительного директора занял Олег Храмкин.