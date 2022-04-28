Баскетболистки курского «Динамо» обыграли УГМК и впервые стали чемпионками России

Курское «Динамо» впервые в истории выиграло чемпионата России по баскетболу среди женщин.

В четвертом матче финальной серии плей-офф турнира команда обыграла УГМК со счетом 76:58. «Динамо» победило в серии со счетом 3-1.

Отметим, что предыдущие пять сезонов чемпионата России УГМК обыгрывало «Динамо» в финальной серии.

Екатеринбургский клуб впервые с 2008 года не смог стать чемпионом страны.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Финал

«Динамо К» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 76:58 (24:10, 21:21, 16:16, 15:11)

28 апреля. Курск. «СКК».

Матчи за 9 — 12-е места

«Спартак Нг» (Ногинск) — «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону) — 52:78 (12:22, 11:31, 15:16, 14:9)

«Динамо М» (Москва) — «Самара» — 72:87 (13:16, 20:23, 18:19, 21:29)

28 апреля. Самара. «МТЛ Арена».