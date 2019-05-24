Димитрис Итудис интересен клубам НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клуб постарается продлить соглашение с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Однако, по его словам, это будет непросто с учетом того, что к специалисту есть интерес у клубов НБА.

- Могу точно сказать, что сезон ЦСКА будет заканчивать под руководством Итудиса, это я гарантирую, - цитирует ТАСС Ватутина. - Все остальное - предмет переговоров.

НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более, что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но я надеюсь, что мы придем к согласию, хотя это улица с двухсторонним движением.