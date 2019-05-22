Дэвиду Блатту сегодня 60. Помните, как он сделал Россию чемпионом Европы?

Бывший главный тренер сборной России Давид Блатт сегодня отмечает свой день рождения. Американскому и израильскому специалисту сегодня исполнилось 60 лет.

Российскую команду он возглавлял с 2006 по 2012 год. В 2007 году он впервые в постсоветской истории российского баскетбола привел ее к золотым медалям чемпионата Европы. За это он получил звание заслуженного тренера России.

Кроме того, за сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2011 и занял третье место на Олимпиаде в Лондоне. В 2013 году "за большой вклад в развитие спорта в Российской Федерации" был награждён российским орденом Дружбы.