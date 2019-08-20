Дэвид Блатт: «Я буду сильным, как русский»

Главный тренер «Олимпиакоса», бывший тренер сборной России Дэвид Блатт рассказал о поддержке друзей после того, как у него диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

— Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Все хорошо, я буду сильным, как русский, — цитирует «РИА Новости» Блатта.

60-летний Дэвид Блатт выиграл Евробаскет-2007 со сборной России, привел «Маккаби» к победе в Евролиге в 2014 году.

Дэвид Блатт объявил о том, что страдает от рассеянного склероза